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Межрайонный стомцентр планируется организовать в Саянске

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Иркутск. Сибирские новости - Межрайонный стоматологический центр планируется организовать в Саянске на базе медсанчасти «Саянскхимпласта». О планах на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова.

«В структуру Саянской городской больницы переходит стоматологическое отделение с хорошим оборудованием. Раньше такого отделения не было, всю помощь оказывала городская стоматологическая поликлиника. Квалифицированная стоматологическая помощь будет доступна многим прилегающим районам», - отметила замминистра.

Как добавила замминистра здравоохранения Елена Голенецкая, стоматологическое оборудование, переданное в структуру Саянской городской больницы от медсанчасти, высокого класса, современное и постоянно обновлялось.

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2017-02-14 10:35:38




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