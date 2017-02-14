На соцподдержку населения Ангарского городского округа в 2016 году израсходовано более 140млн рублей

12:33 - Ангарск. Сибирские новости - На социальную поддержку населения Ангарского городского округа в 2016 году …

Результаты сразу двух проверок КСП Иркутской области переданы в прокуратуру

12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Результативность внедрения электронного проездного билета в Ангарске, эффективность …

В лагерях Ангарского городского округа летом 2017 года планируется оздоровить 28,4 тыс. детей и подростков

12:16 - Ангарск. Сибирские новости - На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное …

Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать размер компенсации на бесплатное питание школьников

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать размер компенсации …

В Ботаническом саду ИГУ зацвел банан

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ зацвел промышленный …

Документы на управление зданиями бывшей медсанчасти «Саянскхимпласта» поданы в Росреестр

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Документы для получения права оперативного управления зданиями бывшей медсанчасти …

Акробаты Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибири

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибирского …

Задержка пассажирских поездов ожидается в связи со сходом грузовых вагонов на ВСЖД

10:55 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с приостановкой движения на участке Камышет - Ук Восточно-Сибирской …

Межрайонный стомцентр планируется организовать в Саянске

10:35 - Иркутск. Сибирские новости - Межрайонный стоматологический центр планируется организовать в Саянске на …

Основные мероприятия «Зимниады-2017» стартуют в ближайшую пятницу

10:29 - Иркутск. Сибирские новости - Основные мероприятия «Зимниады-2017» стартуют в ближайшую пятницу, …