Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 14.02.2017, 14:09
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.06 (+58.06)
EUR 61.77 (+61.77)
10 CNY 84.41 (+84.41)
Информер праздники сегодня

Задержка пассажирских поездов ожидается в связи со сходом грузовых вагонов на ВСЖД

Фото: ВСЖД
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В связи с приостановкой движения на участке Камышет - Ук Восточно-Сибирской железной дороги ожидается задержка пассажирских поездов. В настоящее время задержан пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток - Москва. Все пассажиры опаздывающих поездов будут обеспечены питьевой водой. В случае задержки поезда свыше четырех часов по требованию пассажиров будет предоставляться дополнительное питание, сообщает пресс-служба магистрали.

Напомним, что сегодня, 14 февраля в 07:12 мск на участке Камышет - Ук Восточно-Сибирской железной дороги произошел, по уточненным данным, сход 14 вагонов с углем грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической катастрофы нет. Отправлены восстановительные поезда со станций Нижнеудинск, Тайшет и Зима. На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия во главе с начальником дороги Василием Фроловым.

Ссылки по теме:

2017-02-14 10:55:10




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!