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Акробаты Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибири

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Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке, завоевав 56 медалей. Соревнования прошли с 4 по 9 февраля в Новосибирске и собрали более 150 спортсменов из пяти регионов Сибири.

Иркутская область была представлена спортсменами из Иркутска, Братска и Ангарска. В активе сборной региона 24 золотых, 20 серебряных и 12 бронзовых наград.

Больше всех медалей в копилку сборной Иркутской области принесла Анастасия Кравцова. В личном зачете она завоевала две золотые медали в прыжках на батуте и акробатической дорожке и серебряную награду - на двойном минитрампе. В команде у Анастасии два «золота» в прыжках на батуте и двойном минитрампе и «серебро» - на акробатической дорожке.

Антон Шорников стал обладателем четырех медалей: первое и второе место в командных соревнованиях в прыжках на двойном минитрампе и батуте соответственно, в личном зачете - третье место в прыжках на батуте и второе место на двойном минитрампе. Оба спортсмена являются воспитанниками Дворца спорта «Юность» города Иркутска.

Братчанка Дарья Неспанова завоевала две золотые медали по прыжкам на батуте и двойном минитрампе в личном зачете и еще две золотые награды в этих же дисциплинах в командном. Еще один братский спортсмен Лев Димитров завоевал «серебро» (прыжки на батуте) и «бронзу» (двойной минитрамп) в личном зачете и «золото» (двойной минитрамп) и «серебро» (прыжки на батуте) в командном.

Следующий старт для акробатов Иркутской области состоится в марте. Они отправятся на I этап Кубка России в Иваново.

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2017-02-14 11:18:46




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