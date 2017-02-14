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Документы на управление зданиями бывшей медсанчасти «Саянскхимпласта» поданы в Росреестр
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Иркутск. Сибирские новости - Документы для получения права оперативного управления зданиями бывшей медсанчасти «Саянскхимпласта» поданы в Росреестр. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил главный врач Саянской городской больницы Роман Конякин. Оформление права оперативного управления займет 1,5 - 2 месяца.
Напомним, министерство здравоохранения Иркутской области в концу 2016 года приобрело объекты недвижимости медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт». В настоящее время идет процесс интеграции имущественного комплекса медсанчасти в структуру ОГБУЗ «Саянская городская больница».
После регистрации в Росреестре документы направят для получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. На основании этих документов региональный минздрав в максимально сжатые сроки проведет процедуру лицензирования.
В настоящее время 52 сотрудника в медицинское учреждение трудоустроено. Увеличено штатное расписание, в том числе в связи с тем, что 4,17 тыс. жителей, ранее обслуживавшихся на базе медсанчасти, прикреплены теперь к городской больнице. Организовано три дополнительных терапевтических участка. Нагрузка на один участок составляет 1,8 тыс. - 2,3 тыс. пациентов.
«На сегодня практически завершены все организационные моменты, связанные с передачей имущества медсанчасти "Саянскхимпласта" в структуру Саянской городской больницы. Принято все оборудование, которое находилось на балансе медсанчасти. Часть, которая будет задействована в дальнейшем оказании медицинской помощи, оставлена на базе медсанчасти, часть оборудования перевезена в основное здание Саянской городской больницы. Специалисты уже на нем работают», - отметил Р. Конякин.
На базе бывшей медсанчасти будут работать стоматологическое отделение, женская консультация, дневной стационар, поликлиника для медосмотров. Кабинеты уже готовы. Зданию капремонт не требуется. Более того, была проведена экспертиза системы вентиляции, которая показала, что все исправно и работает.
«Здание Саянской городской больницы типовое, строилось тогда же, когда строился город и "Саянскхимпласт", сразу как больница, поэтому имеет широкие коридоры, нет скученности, как в поликлиниках Иркутска. Дополнительно 4 тыс. жителей не повлияло на саму систему оказания помощи. Пришли дополнительно врачи. Помещений достаточно, чтобы разместить не только три терапевтических участка, но и обслуживать население Зиминского района», - пояснила замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая.
В больнице не отрицают, что в первые дни наблюдались очереди, но после того, как доктора приняли решение о трудоустройстве, она стала работать в обычном режиме. В настоящее время очередей нет.
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2017-02-14 11:32:13
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