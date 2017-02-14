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В Ботаническом саду ИГУ зацвел банан

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Иркутск. Сибирские новости - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ зацвел промышленный сорт банана под названием Dwarf Cavendish или Карликовый Кавендиш.

Этот сорт банана имеет достаточно занимательную историю. Так, название сорт получил в честь Уильяма Кавендиша, герцога Девоншира (Англия). Именитый англичанин получил бананы примерно в 1834 году с острова Маврикий, затем они культивировались в теплицах Чатсуорт-Хауз (главная резиденция герцогов Девонширских), а отсюда уже распространились в различные страны Тихоокеанского региона. Однако до середины прошлого века бананы сорта Кавендиш не пользовались большой популярностью, пока доминирующий сорт Gros Michel не был выкошен панамской болезнью бананов. Сегодня Кавендишские бананы занимают более половины от мирового производства бананов.

Банановая коллекция в Ботаническом саду ИГУ насчитывает шесть видов, две разновидности и два сорта (самый маленький из культиваров Super Dwarf Cavendish и самый распространенный в мире плодовый сорт Dwarf Cavendish). В Иркутск их завезли около 15 лет назад, с тех пор они растут в закрытой части оранжереи ботанического сада. Срок жизни банана очень короткий - от начала появления ствола до его отмирания проходит около года, однако на следующий год растение повторяет цикл роста, дает новые побеги и воспроизводство продолжается.

Банан часто называют деревом, на самом деле это не так. «Дерево» имеет ствол высотой до 10 метров, но он не настоящий - образован большими листьями, достигающими длины в шесть метров и полуметровой ширины. Поэтому, банан - многолетнее травянистое растение. Гроздья могут состоять из 300 плодов и иметь массу до 50 - 60 кг.

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2017-02-14 11:51:35




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