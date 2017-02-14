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Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать размер компенсации на бесплатное питание школьников

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Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать размер компенсации на бесплатное питание школьников. Законопроект, касающийся увеличения выплаты на питание школьников из малообеспеченных семей, предложенный главой областного центра, направлен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области в новой редакции. Об этом "Сибирским новостям" сообщила заместитель мэра - председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.

Напомним, ранее мэр Иркутска внес на рассмотрение регионального парламента законопроект, предусматривающий увеличение размера финансирования бесплатного питания школьников из регионального бюджета до 30 руб. Ассоциация муниципальных образований единогласно поддержала эту инициативу. Однако, как стало известно на заседании коллегии Заксобрания 13 февраля, глава города решил отозвать свой проект закона: региональное правительство уже приняло решение об увеличении размера компенсации вдвое с сентября 2017 года.

"Радует, что инициатива и обращения муниципальных образований об увеличении размера бесплатного школьного питания были поддержаны областным правительством. Мы все должны быть нацелены на то, чтобы улучшить качество жизни наших горожан. Поэтому принято решение немного доработать законопроект и предусмотреть ежегодную индексацию выплат, предусмотренных на школьное питание детей из малообеспеченных семей. Также исключен перечень документов, необходимых для получения мер социальной поддержки", - отметила Т. Эдельман.

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2017-02-14 12:13:11




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