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В лагерях Ангарского городского округа летом 2017 года планируется оздоровить 28,4 тыс. детей и подростков

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Ангарск. Сибирские новости - На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 2017 года из бюджета Ангарского городского округа выделено 15,787 млн руб. Всего планируется оздоровить около 28,4 тыс. детей и подростков. В летний период около 9,6 тыс. детей и подростков, проживающих на территории, смогут отдохнуть в восьми загородных оздоровительных лагерях: «Звездный», «Здоровье», «Юбилейный», «Казачье войско», «Лукоморье», «Березка», «Галактика», на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва. Еще более 2 тыс. детей смогут посещать 21 лагерь дневного пребывания.

Как сообщает администрация АГО, для трудоустройства 900 детей старше 14 лет в каникулы при муниципальных общеобразовательных учреждениях будут созданы временные рабочие места. Также летом будут организованы профильные смены, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровительные мероприятия. В июле - августе под руководством педагогов шесть отрядов старшеклассников будут проводить по месту жительства дворовые праздники, игры, конкурсы. Эту работу оплатят из местного бюджета в рамках подпрограммы «Территория детства». Планируется, что в организованных сверстниками мероприятиях задействуют около 4,5 тыс. детей и подростков.

Кроме того, за счет средств бюджета Ангарского городского округа в профилактории «Родник» в летние месяцы побывают 162 дошкольника.

Отдых детей и подростков в 2017 году будет организован в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» на 2017 - 2019 годы (подпрограмма «Территория детства»).

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2017-02-14 12:16:35




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