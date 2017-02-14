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Результаты сразу двух проверок КСП Иркутской области переданы в прокуратуру

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Иркутск. Сибирские новости - Результативность внедрения электронного проездного билета в Ангарске, эффективность межбюджетных трансфертов в Эхирит-Булагатском районе, содержание коррекционных школ и другие вопросы рассмотрели на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области под председательством Геннадия Нестеровича, которое состоялось 13 февраля.

С 1 января по 30 июня 2016 года в Ангарском городском округе осуществляли пилотный проект по внедрению электронного поездного билета для реализации права на льготный проезд отдельных категорий граждан. О результатах проверки использования субсидий, предоставленных из областного бюджета автотранспортным предприятиям, рассказал заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области Константин Янцер. Незначительные нарушения были выявлены, но в целом проект был признан успешным, дальнейшее внедрение в городах области планируется завершить в 2018 году.

Много вопросов вызвал отчет Контрольно-счетной палаты о проверке использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета Эхирит-Булагатскому району в 2015 и неполном 2016 году. В 2015 году размер межбюджетного трансферта составил 735 млн руб. или 88,3% от общего дохода района, по состоянию на октябрь 2016 года - 602 млн руб. или 85,6% от муниципального бюджета. За два года проверена законность и эффективность использования 1,337 млрд руб. С нарушениями было освоено 18% от проверенных средств или 441 млн.

Основные претензии касаются финансирования в сфере школьного и дошкольного образования, в частности, завышение численности учащихся, необоснованных выплат за вредные условия труда, начисление стимулирующих выплат не согласованных с работодателем. Много нареканий вызвал ремонт детского сада и школы.

Г. Нестерович обратившись к представителям министерства образования, отметил: «Все расчеты на выделение субсидий завышены: объем субвенций на школы в 2015 году был завышен на 32,7 млн руб., в 2016 - на 29,9 млн руб., в сфере дошкольного образования эти цифры составили 11,2 и 3,6 млн руб. соответственно. С какой целью это было сделано и почему это происходит?».

Представители министерства образования ответили, что в 2015 году субвенции носили заявительный характер, муниципалитеты самостоятельно подтверждали отчеты о численности. Однако на текущий момент в министерстве меры уже приняты, контроль усилили, а мониторинг численности проводится ежемесячно.

Члены комиссии также отметили отсутствие координационной работы, недостаточную требовательность к подрядчикам, нарушения бюджетного кодекса. Информация об устранениях замечаний должна быть внесена на рассмотрение комиссии по контрольной деятельности ЗС до первого апреля текущего года. При этом результаты контрольных мероприятий переданы в прокуратуру.

Обсуждая проверку бюджетного финансирования областных коррекционных школ, кроме нарушений бюджетного процесса, выявленных аудиторами палаты, члены комиссии отметили ряд серьезных проблем как с материально-техническим обеспечением школ, закупкой учебно-методических пособий, так и с плачевным состоянием школьных помещений. Многие здания, отведенные для специальных образовательных учреждений, построены в начале прошлого века, некоторые ни разу не были капитально отремонтированы. Депутаты приняли решение направить письмо губернатору области о проблемах коррекционных школ. По итогам проверки материалы переданы в прокуратуру области.

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2017-02-14 12:19:59




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