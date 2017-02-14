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На соцподдержку населения Ангарского городского округа в 2016 году израсходовано более 140млн рублей
12:33 - Ангарск. Сибирские новости - На социальную поддержку населения Ангарского городского округа в 2016 году …
Результаты сразу двух проверок КСП Иркутской области переданы в прокуратуру
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Результативность внедрения электронного проездного билета в Ангарске, эффективность …
В лагерях Ангарского городского округа летом 2017 года планируется оздоровить 28,4 тыс. детей и подростков
12:16 - Ангарск. Сибирские новости - На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное …
Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать размер компенсации на бесплатное питание школьников
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил ежегодно индексировать размер компенсации …
В Ботаническом саду ИГУ зацвел банан
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ зацвел промышленный …
Документы на управление зданиями бывшей медсанчасти «Саянскхимпласта» поданы в Росреестр
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Документы для получения права оперативного управления зданиями бывшей медсанчасти …
Акробаты Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибири
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсмены Иркутской области стали лидерами чемпионата и первенства Сибирского …
Задержка пассажирских поездов ожидается в связи со сходом грузовых вагонов на ВСЖД
10:55 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с приостановкой движения на участке Камышет - Ук Восточно-Сибирской …
Межрайонный стомцентр планируется организовать в Саянске
10:35 - Иркутск. Сибирские новости - Межрайонный стоматологический центр планируется организовать в Саянске на …
Основные мероприятия «Зимниады-2017» стартуют в ближайшую пятницу
10:29 - Иркутск. Сибирские новости - Основные мероприятия «Зимниады-2017» стартуют в ближайшую пятницу, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, местами по Иркутской области в среду небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный, в северных районах порывы до 14 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении процедуры сертификации уникального для российских железных дорог вагона-хоппера из алюминиевых сплавов.
Пресс-релиз
Объем кредитных средств, предоставленных ВТБ предприятиям крупного и среднего бизнеса Приангарья в течении 2016 года составил 19,9 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного показателя за 2015 год.
Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, отметил сегодня свое 55-летие. 10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Этот день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири.
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничество с социально-ориентированным проектом «Кнопка жизни», который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.