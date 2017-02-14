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На соцподдержку населения Ангарского городского округа в 2016 году израсходовано более 140млн рублей

Фото: Сибновости
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Ангарск. Сибирские новости - На социальную поддержку населения Ангарского городского округа в 2016 году израсходовано около 140,5 млн руб. Из них за счет местного бюджета по муниципальной программе «Социальная поддержка населения на 2016 - 2018» - около 63 млн руб., из бюджета Иркутской области - 77,374 млн руб. На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан израсходовано более 50 млн руб., по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - около 3,5 млн руб., на субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 66,4 млн руб.

По сообщению администрации АГО, всего в 2016 году в управление социальной защиты населения обратились 31,922 тыс. граждан, из них по вопросу предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - 15,113 тыс. человек, для получения дополнительных мер социальной поддержки - 16,809 тыс. человек.

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2017-02-14 12:33:35




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