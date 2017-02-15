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Соревнования городских команд по хоккею с мячом прошли в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Восемь молодежных хоккейных команд встретились 11 февраля на льду на соревнованиях, организованных депутатом Думы Иркутска Алексеем Колмаковым совместно с МКУ «Городской спортивно-методический центр города Иркутска». Турнир прошел на корте по адресу: ул. 4-я Железнодорожная, 44.

Корт построили в 2012 году в рамках проекта «Детский спорт во дворы», который был запущен по инициативе депутатов городского парламента и администрации Иркутска. С тех пор на нем регулярно проводятся хоккейные матчи и тренировки для всех желающих. Зимой в приемной А. Колмакова принимается в дар хоккейная экипировка, которая затем выдается игрокам, а летом хранится на складе.

В субботних состязаниях приняли участие около 100 спортсменов нескольких возрастных категорий: 1999 года рождения и старше. На игру пригласили хоккеистов дворовых команд из всех городских округов. В схватке за третье место победитель определился только в серии послематчевых буллитов. Им стала команда "Глазковская Ракета". А главный кубок в финале разыграли команда "Универ" из Университетского и "Школьная" из Ново-Ленино. Со счетом 2:1 (по буллитам) победила команда "Универ" (тренер Сергей Шевелев).

"Такого накала страстей и драйва мы даже не ожидали. Было много участников, еще больше - болельщиков. Сейчас вместе со специалистами ГСМЦ продумываем, как сделать такие соревнования регулярными с привлечением максимального количества участников. Будем двигаться и дальше под девизом нашего корта "Бросай инет, вставай на коньки!"", - сообщил А. Колмаков.

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2017-02-15 11:30:53




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