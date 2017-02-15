Сбербанк и ИГУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Байкальский банк Сбербанка …

В Иркутской области увеличат размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в закон, касающийся мер соцподдержки …

В Иркутске планируется отремонтировать спорткомплекс «Авиатор»

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году планируется отремонтировать основное здание спортивно-оздоровительного …

В Иркутске задержали девушку-водителя, скрывшуюся после наезда на ребенка

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального …

Губернатор просит минсельхоз РФ ускорить выдачу разрешений на вылов омуля

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в министерство сельского …

Проект закона о бесплатном предоставлении земель жителям сельских территорий АГО принят в первом чтении

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - На 47-й сессии Законодательного Собрания 15 февраля депутаты в первом чтении …

Земельная законодательная инициатива Дмитрия Бердникова прошла первое чтение

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание на сессии 15 февраля в первом чтении приняло проект …

В Иркутске начала работать первая в России пациентская школа борьбы с бесплодием в браке

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - На базе Иркутского областного перинатального центра начала работу пока единственная …

Соревнования городских команд по хоккею с мячом прошли в Иркутске

11:30 - Иркутск. Сибирские новости - Восемь молодежных хоккейных команд встретились 11 февраля на льду на соревнованиях, …

В Иркутской области средства регионального маткапитала можно будет направлять на соцадаптацию детей-инвалидов

11:27 - Иркутск. Сибирские новости - На 47-й сессии Законодательного Собрания 15 февраля депутаты рассмотрели …