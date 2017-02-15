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В Иркутске начала работать первая в России пациентская школа борьбы с бесплодием в браке

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Иркутск. Сибирские новости - На базе Иркутского областного перинатального центра начала работу пока единственная в России пациентская школа борьбы с бесплодием в браке. Первое занятие состоится 15 февраля в 17:00, вход свободный и бесплатный. Об этом сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Протопопова.

По словам специалиста, такая школа дает возможность семьям, страдающим бесплодием, получить достоверную информации по вопросам планирования беременности, вспомогательным репродуктивным технологиям и экстракорпоральному оплодотворению.

"Это социально ориентированный проект, предлагающий женщинам и их близким комплексный подход, состоящий из медико-информационного, психологического и обучающего разделов по решению вопросов коррекции репродуктивных нарушений", - подчеркнула Н. Протопопова.

Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Елена Попова отметила, что основная проблема большинства семейных пар в том, что они редко интересуются своим репродуктивным здоровьем, откладывая зачатие ребенка на более поздний срок.

В настоящее время в Иркутской области на диспансерном учете в связи с невозможностью зачать ребенка стоят около трех тыс. семейных пар. В основном это люди уже старше 30 лет.

"Пациентам не всегда предлагаются своевременно правильные методы лечения. Часто в отделение вспомогательных репродуктивных технологий приходят пары, которые уже 8 - 10 лет лечились от бесплодия. А им нужно было как можно раньше обращаться за экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО)", - сообщила Н. Протопопова.

В регионе за девять лет количество реализуемых в год программ ЭКО выросло с 300 до 1,5 тыс. На данную процедуру отсутствует очередность. Кроме того, фиксируемая сейчас потребность ниже нормативов, установленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и министерством здравоохранения России, - одна тысяча ЭКО на один млн жителей. Исходя из этого, с учетом проживающего населения в Иркутской области должно проводиться около 2,4 тыс. процедур ежегодно. При необходимости, возможности клиник региона это позволяют.

За 2016 год специалисты отделения вспомогательных репродуктивных технологий Областного перинатального центра провели около 1,2 тыс. программ ЭКО, из них 601 за счет средств обязательного медицинского страхования. Ежегодно в результате успешно пройденных программ рождается в среднем 350 детей, при том, что в этой статистике не учитываются пациенты частных клиник.

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2017-02-15 11:41:38




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