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Земельная законодательная инициатива Дмитрия Бердникова прошла первое чтение

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Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание на сессии 15 февраля в первом чтении приняло проект закона о внесении изменения в закон «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской области».

Напомним, мэр Иркутска Дмитрий Бердников предлагает вернуть органам местного самоуправления города право распоряжения земельными участками, находящимися на территории города, государственная собственность на которые не разграничена. Ранее полномочия по распоряжению данными землями были закреплены за органами местного самоуправления, однако в 2014 году в Иркутской области был принят закон о перераспределении этих полномочий, и они с уровня Иркутска были переданы области. При этом установлен срок данного перераспределения - на 10 лет.

Мэр предлагает ограничиться сроком на пять лет. Перераспределение полномочий будет способствовать эффективной борьбе с незаконными стационарными торговыми объектами, а также с незаконными гаражами, объектами самовольного строительства. В настоящее время на территории города этим занимается как администрация Иркутска, так и министерство имущественных отношений Иркутской области.

Также в рамках земельного контроля мэрия города может более эффективно вести работу по своевременному и полному взысканию платежей за пользование земельными участками. Помимо этого, перераспределение полномочий позволит избежать большого объема документооборота между министерством имущественных отношений и комитетом по градостроительной политике администрации Иркутска.

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2017-02-15 11:47:16




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