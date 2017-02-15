Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 15.02.2017, 16:01
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.74 (-0.32)
EUR 61.30 (-0.47)
10 CNY 84.09 (-0.32)
Информер праздники сегодня

Проект закона о бесплатном предоставлении земель жителям сельских территорий АГО принят в первом чтении

Фото: ЗС ИО
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - На 47-й сессии Законодательного Собрания 15 февраля депутаты в первом чтении приняли проект закона о бесплатном предоставлении жителям сельских территорий Ангарского городского округа земельных участков. Как пояснил депутат регионального парламента Дмитрий Ершов, после объединения Ангарска и Ангарского района в городской округ возник правовой пробел.

«В связи с тем, что статус муниципалитета изменился, в законе Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» образовался правовой пробел, который не дает право гражданам, проживающим в сельских территориях городского округа, бесплатно получать земельные участки», - пояснил Д. Ершов.

По его словам, на территории городского округа есть участки, которые можно предоставлять гражданам. В настоящее время в очереди состоят 929 человек. В рамках второго чтения проект закона будет доработан, поскольку к нему имеется ряд замечаний.

Ссылки по теме:

2017-02-15 11:53:09




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!