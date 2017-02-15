Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 15.02.2017, 16:02
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.74 (-0.32)
EUR 61.30 (-0.47)
10 CNY 84.09 (-0.32)
Информер праздники сегодня

Губернатор просит минсельхоз РФ ускорить выдачу разрешений на вылов омуля

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в министерство сельского хозяйства РФ с просьбой ускорить выдачу разрешений на вылов омуля на озере Байкал в 2017 году пользователям, имеющим 10-летние договоры, заключенные с министерством сельского хозяйства Иркутской области с 2009 по 2013 год.

С. Левченко отметил, что в настоящее время в регионе сложилась негативная ситуация по выдаче разрешений на вылов омуля. Напомним, Федеральным агентством по рыболовству для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал выделена квота для региона в текущем году 61,2 тонн омуля. В свою очередь минсельхоз Иркутской области распределило выделенные квоты на добычу байкальского омуля на 2017 год. Квоты на вылов рыбы получили юридические лица и предприниматели, имеющие договоры на 10 лет, всего 25 пользователей, в основном проживающих на берегу Байкала. Согласно договорам, пользователям предоставлялось право вылова омуля в границах рыбопромысловых районов, без предоставления рыбопромысловых участков. Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства на протяжении ряда лет выдавало разрешения на добычу пользователям региона без наличия договора о предоставлении в пользование рыбопромыслового участка. Между тем, с 2017 года управление изменило порядок выдачи разрешений, ссылаясь на отсутствие рыбопромысловых участков на озере.

Сегодня в минсельхозе региона состоялась встреча с промысловиками из поселка Хужир и села Еланцы Ольхонского района. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, для выхода на рыбалку пользователям необходимо в Ангаро-Байкальском территориальном управлении Росрыбаловства получить разрешение на вылов водных биоресурсов. Заявление с перечнем документов на получение разрешений в настоящее время необходимо направить в центральный офис, расположенный в Улан-Удэ.

Ссылки по теме:

2017-02-15 11:58:37




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!