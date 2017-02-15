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В Иркутске задержали девушку-водителя, скрывшуюся после наезда на ребенка

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили и задержали водителя автомобиля, который совершил наезд на 10-летнего ребенка.

13 февраля на улице Лермонтова в вечернее время неустановленный водитель сбил несовершеннолетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали квалифицированную помощь. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.

К розыску водителя немедленно приступили сотрудники специального подразделения ГИБДД. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что за рулем иномарки находилась 21-летняя девушка. Объясняя причину оставления места аварии, она сказала, что не придала этому значения, и, как ей показалось, мальчик запнулся сам и упал.

В настоящее время водитель, находящийся за рулем транспортного средства, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.27 КоАП Российской Федерации (невыполнения обязанностей в связи с ДТП). Свердловским мировым судом города Иркутска в отношении задержанной избрана мера административного воздействия в виде ареста на срок 4 суток. В дальнейшем материал будет передан в органы дознания по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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2017-02-15 12:08:42




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