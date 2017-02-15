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В Иркутске планируется отремонтировать спорткомплекс «Авиатор»

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Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году планируется отремонтировать основное здание спортивно-оздоровительного комплекса «Авиатор». Подобные работы здесь не проводились около 30 лет. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече с жителями Октябрьского округа, где были подведены итоги 2016 года.

Мэр напомнил, что решение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность федеральных объектов, расположенных на улице Ширямова, 6, в том числе, спорткомплекса и футбольного поля с ограждением, принято Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области менее года назад. Здесь продолжают заниматься спортивные секции, на зимний период залит каток, проводятся тренировки детской команды по хоккею с мячом.

"Это единственное подобного рода спортивное сооружение в Октябрьском округе. Наша задача сохранить его направленность и организовать здесь тренировочный процесс детской юношеской спортивной школы № 7, которая не имеет собственных помещений", - подчеркнул Д. Бердников.

В бюджете города предусмотрены средства на замену окон и покрытий в спортивном зале, а также на косметический ремонт основных помещений. Кроме этого, рассматривается возможность выделения дополнительных средств для проведения работ по замене инженерных сетей комплекса. В 2017 году на территории Октябрьского округа также планируется отремонтировать и оборудовать два хоккейных корта (на ул.Пискунова, 102 и ул.Байкальская, 312), провести полную замену полиуретанового покрытия на спортивной площадке (пр. Маршала Жукова, 11).

Кроме этого, в рамках реализации проекта «Народные инициативы» поданы заявки на обустройство универсальных спортивных площадок в школах № 21 и № 14, футбольного поля в школе № 32 и лыжной базы в школе № 20.

Д. Бердников также рассказал о том, что в 2016 году в округе удалось провести большую работу по ремонту спортивных объектов. В частности, отремонтировано четыре корта, установлены три мини-гимнастические площадки, выполнен ремонт спортивного зала и оборудована баскетбольная площадка в гимназии № 44, отремонтирован бассейн в гимназии № 25 и клуб «Юность» в школе № 16, а также организована полоса препятствий в школе № 20, оборудован первый в городе скейт-парк в микрорайоне «Солнечный».

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2017-02-15 12:13:04




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