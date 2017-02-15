В Иркутской области увеличат размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот

Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в закон, касающийся мер соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принят в окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 15 февраля. Законопроектом предлагается увеличить до 5,2 тыс. руб. размер денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. Также до 5,2 тыс. руб. может быть увеличен размер ежемесячной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, средства предназначены на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, хозяйственного инвентаря, книг, предметов личной гигиены. Реализация проекта закона в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годы потребует дополнительных расходов из областного бюджета в сумме 48,6 млн руб. Всего на эти цели в бюджете на текущий год предусмотрено 1,215 млрд руб.



Ранее из областной казны на эти цели выделялось по 5 тыс. руб. на ребенка. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на которых выплачиваются денежные средства на содержание в 2017 году, составит 16,212 тыс. человек. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин отметил, что принятия такого решения семьи с детьми-сиротами ждут уже давно - пять лет. Однако увеличение выплат всего на 200 руб., конечно же, не решит всех проблем. "Я в свое время предлагал увеличить сумму выплат, но моя инициатива не была поддержана. Размер прожиточного минимума для детей, проживающих на севере региона, составляет 12,176 тыс. руб., для южных территорий - 9,434 тыс. руб. Рассматриваемый законопроект трудно назвать значительным прорывом в решении застарелой проблемы. В случае принятия данного законопроекта без каких-либо изменений замещающим семьям, проживающим на севере, будет компенсироваться только 56% от прожиточного минимума ребёнка, а на юге - 66%. Семьям надо компенсировать всю сумму расходов, а не ее часть", - обратился к депутатам омбудсмен.



В перерыве состоялось заседание комитета по здравоохранению и социальной защите регионального парламента. К проекту закона поступило две поправки. Первая поправка - от группы депутатов. Она предусматривает корректировку сроков вступления в силу закона, что позволит получить выплаты уже с января текущего года. Вторая поправка поступила от В. Лукина. Он предложил увеличить сумму ежемесячной выплаты до 7,86 тыс. руб. с 1 июля 2017 года. На реализацию этой инициативы потребуется увеличение средств, предусмотренных изначально, практически на 50 млн руб. Всего на год потребуется 1,263 млрд руб.



По результатам голосования одобрение получила только поправка группы депутатов. Заместитель председателя комитета Артём Лобков отметил, что в настоящее время депутаты работают над проектом закона о ежегодной индексации указанных выплат на уровень инфляции.



Ссылки по теме:



2017-02-15 12:18:11