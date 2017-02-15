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Сбербанк и ИГУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Байкальский банк Сбербанка и Иркутский государственный университет. Документ о стратегическом партнерстве своими подписями скрепили председатель Банка Анатолий Песенников и ректор вуза Александр Аргучинцев.

Одним из пунктов соглашения стала реализация проекта уже известного в стране под названием «Кампусная карта». Уже в скором времени банк планирует выпустить для студентов и преподавателей ИГУ универсальную карту с индивидуальным дизайном, которая объединит в себе полноценную банковскую карту, а также пропуск в учебные корпуса и общежитие университета.

На карту студентам будет зачисляться стипендия, ее также можно использовать для оплаты покупок и снятия наличных в России и по всему миру. С картой ИГУ ее держателю будут доступны современные банковские услуги: мобильный банк, интернет-банк, а также владелец сможет подключиться к программе «Спасибо от Сбербанка» и пользоваться бонусами от безналичных расчетов. Кстати, для студентов они бонусы «СПАСИБО» выше, чем для остальных участников программы.

"Проект «Кампусная карта» разработан Сбербанком специально для вузов и связан с использованием новых банковских технологий. Мы рады, что теперь он подкрепит и наше тесное сотрудничество с Иркутским государственным университетом. В Иркутске это второй вуз, который стал нашим партнером по проекту, и мы надеемся, что после успешного старта и другие учебные заведения проявят к нему большой интерес", - отметил А. Песенников.

Кроме кампусной карты, в рамках сотрудничества со Сбербанком студенты получат возможность проходить практику в Сбербанке, также специалисты банка готовы делиться со студентами профильных институтов и факультетов госуниверситета своими знаниями в период специальных лекций. Банк намерен продолжать пополнять библиотеку вуза специализированной литературой из корпоративной библиотеки Сбербанка.

"Для Иркутского государственного университета важен весь комплекс соглашений, достигнутых со Сбербанком. Это не только собственно выпуск кампусных карт, но и оборудование современных систем доступа в учебные корпуса и общежития ИГУ - сейчас на балансе университета более 30 крупных зданий в Иркутске, а также реализация программ учебных, производственных и преддипломных практик, организация специальных курсов лекций для наших студентов, возможная сертификация ИГУ как исследовательской организации для выполнения научно-исследовательских работ в интересах Сбербанка, предоставление обучающимся специального льготного кредита на оплату учебы в рамках трехстороннего соглашения минобрнауки России, ИГУ и Сбербанка - этой возможностью уже воспользовались 12 студентов ИГУ, формирование в ИГУ специальной библиотеки Сбербанка и многое другое", - отметил ректор ИГУ, профессор Александр Аргучинцев.

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2017-02-15 12:34:20




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