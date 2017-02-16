ОНФ выступает за введение режима ЧС в регионах Сибири, охваченных эпидемией шелкопряда

04:43 - Иркутск. Сибирские новости - Эксперты Народного фронта считают необходимым принять в Сибирском федеральном …

Стадионы Иркутска и Шелехова готовы к проведению V Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

04:38 - Иркутск. Сибирские новости - Стадионы «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» …

Ангарская школа олимпийского резерва «Ермак» получит субсидию на закупку спортивного оборудования

04:35 - Ангарск. Сибирские новости - Ангарская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского …

Сбербанк и ИГУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня Байкальский банк Сбербанка …

В Иркутской области увеличат размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Проект закона о внесении изменений в закон, касающийся мер соцподдержки …

В Иркутске планируется отремонтировать спорткомплекс «Авиатор»

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году планируется отремонтировать основное здание спортивно-оздоровительного …

В Иркутске задержали девушку-водителя, скрывшуюся после наезда на ребенка

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС ГИБДД Межмуниципального …

Губернатор просит минсельхоз РФ ускорить выдачу разрешений на вылов омуля

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в министерство сельского …

Проект закона о бесплатном предоставлении земель жителям сельских территорий АГО принят в первом чтении

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - На 47-й сессии Законодательного Собрания 15 февраля депутаты в первом чтении …

Земельная законодательная инициатива Дмитрия Бердникова прошла первое чтение

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание на сессии 15 февраля в первом чтении приняло проект …