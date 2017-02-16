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Ангарская школа олимпийского резерва «Ермак» получит субсидию на закупку спортивного оборудования

Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Ангарск. Сибирские новости - Ангарская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» в числе четырех спортивных школ Иркутской области получит субсидию из федерального бюджета в размере 9,2 млн руб. на закупку спортивного оборудования. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016 - 2020 годы», общий размер субсидии для региона - 32,2 млн руб., сообщает пресс-служба администрации АГО.

«Средства будут направлены на закупку дорогостоящего спортивного оборудования для обеспечения общефизической подготовки воспитанников: тренажеры для отработки удара в волейболе, тренажер для отработки нападающего удара, велостанки, маты гимнастические, стойки для приседания с ограничителями, манекены для борьбы и многое другое. Подобное оборудование используется во всем мире и поможет улучшить уровень подготовки ангарских спортсменов», - уточнил директор МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак» Александр Леонов.

Напомним, наряду с Ангарской школой обновить оборудование смогут еще три школы Иркутской области: Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Братске.

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2017-02-16 04:35:15




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