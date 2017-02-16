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Стадионы Иркутска и Шелехова готовы к проведению V Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек

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Иркутск. Сибирские новости - Стадионы «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове готовы к проведению V Первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет, которое состоится 22 - 26 февраля. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

"На центральном стадионе «Труд», где пройдет большинство матчей, проведен косметический ремонт помещений: раздевалок, судейских комнат, гостевой ложи, коридоров и фойе. Проведен ремонт звуковой и видео- систем. Кроме того, на стадионе «Труд» за счет средств областного бюджета установлено современное электронное табло, соответствующее требованиям проведения международных и всероссийских соревнований", - рассказал И. Резник.

Также готовы к проведению соревнований иркутский стадион «Зенит», где пройдет один матч, и шелеховский стадион «Строитель», на котором состоятся две игры.

"Очень большую работу по подготовке к Первенству мира провела Федерация хоккея с мячом Иркутской области во главе с Владимиром Матиенко и дирекция по подготовке и проведению международного турнира", - подчеркнул министр спорта области.

Сборная России уже начала подготовку к соревнованиям на льду стадиона «Труд». В составе российской команды восемь спортсменок из Иркутска, а также уроженки Твери, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга и Москвы.

"Двухчасовые тренировки будут проводиться до 21 февраля, с одним выходным. Первая игра у нас 22 февраля в 14:00 со сборной Швеции. Это сильная, хорошо подготовленная команда. Последние три первенства мира они выигрывают, а мы занимаем вторые - третьи места. Наша задача - побеждать в каждой игре", - подчеркнул главный тренер сборной России Александр Межуев.

Напомним, в V первенстве мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет примут участие команды Китая, Финляндии, Швеции, Норвегии и России. Открытие турнира состоится 22 февраля в 13:30 на стадионе «Труд», затем начнется матч Россия - Швеция. Вход на все матчи бесплатный. Игры могут посетить все желающие.

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2017-02-16 04:38:23




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