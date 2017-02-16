Первые в 2017 году курсы профобучения безработных открылись в Иркутске

Иркутск. Сибирские новости - Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных граждан открылись в Иркутске. Организатором выступает министерство труда и занятости Иркутской области. Обучение проводится в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.



Направление для курсов определяется согласно утвержденного министерством перечня профессий, приоритетных для профессиональной подготовки безработных на этот год. В нем содержится 119 специальностей, наиболее востребованных на рынке труда региона в основном из сфер строительства, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, добычи полезных ископаемых, ремонта автотранспорта, образования, предоставления коммунальных, социальных услуг.

Сейчас в центре обучения и содействия трудоустройству организованы четыре группы по направлениям «Информационные технологии», «Ведение складского хозяйства», «Повышение квалификации бухгалтеров», «Бухгалтерия».



"Рынок труда в Иркутской области испытывает большую потребность в кадрах рабочих специальностей, нежели в кадрах служащего персонала. Поэтому в перечне приоритетных профессий большую часть занимают рабочие специальности. Ежегодно обучение проходят около четырех тыс. человек из числа безработных граждан. Помимо групповых курсов органы занятости могут направить на индивидуальную переподготовку", - отметила начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова.



Чтобы пройти обучение, безработным гражданам необходимо обратиться в территориальные органы занятости Иркутской области и пройти профориентационные консультации. После чего будет дано направление на профобучение в образовательные организации. Курсы бесплатные, краткосрочные до 6 месяцев. По их окончанию выдается документ о профессиональной квалификации. Во время обучения гражданам выплачивается стипендия. Около 60% завершивших обучение трудоустраиваются по вновь полученной специальности.



Ссылки по теме:



2017-02-16 11:21:34