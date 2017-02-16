|
..
|Центробанк РФ
|USD
|56.77
|
↓
|
(-0.97)
|EUR
|60.02
|
↓
|
(-1.27)
|10 CNY
|82.66
|
↓
|
(-1.42)
|
Первые в 2017 году курсы профобучения безработных открылись в Иркутске
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных граждан открылись в Иркутске. Организатором выступает министерство труда и занятости Иркутской области. Обучение проводится в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.
Направление для курсов определяется согласно утвержденного министерством перечня профессий, приоритетных для профессиональной подготовки безработных на этот год. В нем содержится 119 специальностей, наиболее востребованных на рынке труда региона в основном из сфер строительства, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, добычи полезных ископаемых, ремонта автотранспорта, образования, предоставления коммунальных, социальных услуг.
Сейчас в центре обучения и содействия трудоустройству организованы четыре группы по направлениям «Информационные технологии», «Ведение складского хозяйства», «Повышение квалификации бухгалтеров», «Бухгалтерия».
"Рынок труда в Иркутской области испытывает большую потребность в кадрах рабочих специальностей, нежели в кадрах служащего персонала. Поэтому в перечне приоритетных профессий большую часть занимают рабочие специальности. Ежегодно обучение проходят около четырех тыс. человек из числа безработных граждан. Помимо групповых курсов органы занятости могут направить на индивидуальную переподготовку", - отметила начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова.
Чтобы пройти обучение, безработным гражданам необходимо обратиться в территориальные органы занятости Иркутской области и пройти профориентационные консультации. После чего будет дано направление на профобучение в образовательные организации. Курсы бесплатные, краткосрочные до 6 месяцев. По их окончанию выдается документ о профессиональной квалификации. Во время обучения гражданам выплачивается стипендия. Около 60% завершивших обучение трудоустраиваются по вновь полученной специальности.
Ссылки по теме:
2017-02-16 11:21:34
Комментарии
|
|
В Улан-Баторе открылось представительство Агентства инвестразвития Иркутской области в Монголии
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - В Улан-Баторе состоялась церемония открытия представительства автономной …
Иркутская область готова экспортировать продукцию деревообрабатывающих предприятий в Монголию
12:19 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область готова предоставлять конечную продукцию деревообрабатывающих …
В рамках ТОСЭР в Усолье-Сибирском возможно создание авиационного кластера
12:16 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Авиакомпания «ЧелАвиа» рассматривает возможность создания …
В Иркутске обстреляли муниципальный автобус
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Муниципальный автобус обстреляли в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По …
Из предвыборной гонки на должность главы Баклашей выбыл депутат районной Думы
11:43 - Иркутск. Сибирские новости - В досрочных выборах главы Баклашинского муниципального образования, назначенных …
В Иркутской области проводят доследственную проверку по сообщению о загрязнении Байкала
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области следователи СКР начали доследственную проверку по сообщению …
В Ангарске задержан местный житель при продаже "шпионской" техники
11:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело …
В Иркутске пресечена деятельность игрового клуба
11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне, 15 февраля, сотрудники полиции совместно со следователями СКР …
В Иркутске началась подготовка к весенним паводкам
11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске началась подготовка к весенним паводкам. Основные организационные …
Первые в 2017 году курсы профобучения безработных открылись в Иркутске
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных граждан …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в отдельных районах Иркутской области в пятницу небольшой снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
Пресс-релиз
16 февраля 2017 года братские металлурги приняли участие в работе Координационного совета при Правительстве Иркутской области, где обсуждалась экологическая ситуация в Братске. В числе представителей других промышленных предприятий города доклад о природоохранной деятельности сделал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.
В ночь с 26 на 27 февраля 2017 года станут известны победители премии «Оскар» за 2016 год. «Ростелеком» предлагает пользователям социальной сети «Одноклассники» принять участие в конкурсе под названием «Кто получит «Оскар»?» и вместе с нами поразмышлять, кому же достанутся вожделенные статуэтки.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в четвертом квартале и в 2016 году.