В Иркутске началась подготовка к весенним паводкам

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске началась подготовка к весенним паводкам. Основные организационные вопросы были рассмотрены на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников.



"В прошлом году во время ликвидации последствий летнего подтопления была отработана схема взаимодействия всех служб. Важно не терять эти навыки и постоянно держать на контроле ситуацию", - отметил глава города, открывая заседание.



По сообщению представителя иркутского гидрометцентра, на крупных реках города (Ангаре, Иркуте и Ушаковке) весенних паводков не ожидается. На сегодня объем снега составляет 83% от среднегодовой нормы. Угрозы паводков на территории города нет.



Тем не менее, учитывая опыт прошлых лет, существует угроза разлива и подтопления частных домов в районе ручья Сарафановка и ручья в районе улицы Кочубея. Как сообщил руководитель МКУ «Безопасный город" Андрей Медведев, для предотвращения ЧС в районе этих водоемов ведется ежедневный мониторинг уровня воды. Коммунальные службы города начали работы по прочистке водоотводящих канав и ливневой канализации. По словам председателя комитета городского обустройства Елены Федоровой, работы по подготовке системы ливневой канализации и очистке водоотводящих канав на всей территории города будут проведены до конца марта.



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2017-02-16 11:24:44