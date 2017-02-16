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В Иркутске пресечена деятельность игрового клуба

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Иркутск. Сибирские новости - Накануне, 15 февраля, сотрудники полиции совместно со следователями СКР и сотрудниками ОМОН в рамках расследования уголовного дела провели обыск в салоне игровых автоматов в Иркутске (ул. Братская, 8б).

Обнаружены и изъяты шесть единиц игрового оборудования, видеорегистратор, камеры наружного наблюдения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов.

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2017-02-16 11:29:58




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