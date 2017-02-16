Первые в 2017 году курсы профобучения безработных открылись в Иркутске 11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных граждан …

В Иркутске началась подготовка к весенним паводкам 11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске началась подготовка к весенним паводкам. Основные организационные …

В Ангарске задержан местный житель при продаже "шпионской" техники 11:35 - Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело …

В Иркутской области проводят доследственную проверку по сообщению о загрязнении Байкала 11:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области следователи СКР начали доследственную проверку по сообщению …

Заметки на полях

В отдельных районах Иркутской области в пятницу небольшой снег Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, в отдельных районах Иркутской области в пятницу небольшой снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с.

Эксклюзив

Туристическая отрасль – это мультипликационный эффект для экономики всего региона Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.

«Рукописи не горят…», они неожиданно выходят из тени забвения Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.

Обзоры рынков

Конкурс на одну вакансию в Иркутске составляет 5,7 резюме Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.

Актуально

Налогообложение тормозит развитие экспорта алюминиевой продукции В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

В России не хватает теплиц отечественного производства На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.

Пресс-релиз

Представители БрАЗа приняли участие в работе Координационного совета 16 февраля 2017 года братские металлурги приняли участие в работе Координационного совета при Правительстве Иркутской области, где обсуждалась экологическая ситуация в Братске. В числе представителей других промышленных предприятий города доклад о природоохранной деятельности сделал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

«Ростелеком» предлагает угадать, кто получит Оскар В ночь с 26 на 27 февраля 2017 года станут известны победители премии «Оскар» за 2016 год. «Ростелеком» предлагает пользователям социальной сети «Одноклассники» принять участие в конкурсе под названием «Кто получит «Оскар»?» и вместе с нами поразмышлять, кому же достанутся вожделенные статуэтки.