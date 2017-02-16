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В Ангарске задержан местный житель при продаже "шпионской" техники

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Иркутск. Сибирские новости - В Ангарске в отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По версии следствия, в конце декабря 2016 года мужчина разместил в Интернете объявление о продаже настольных часов со встроенной видеокамерой. Через некоторое время подозреваемый встретился с покупателем и передал ему часы, за что получил 2 тыс. руб. В этот момент продавец был задержан сотрудниками полиции.

«В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб.», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

К специальным техническим средствам относятся приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров. Оборот таких специальных устройств установлен федеральным законом, использовать их вправе только сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Разработка, производство, реализация и приобретение специальных технических средств могут осуществляться исключительно на основании лицензии, выданной Федеральной службой безопасности.

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2017-02-16 11:35:19




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