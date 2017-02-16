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В Иркутской области проводят доследственную проверку по сообщению о загрязнении Байкала

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области следователи СКР начали доследственную проверку по сообщению средств массовой информации о загрязнении Байкала.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, 14 февраля в программе «Вести Иркутск» показали репортаж о том, что канализационные стоки одной из гостиниц, расположенной в поселке Листвянка, стекают в озеро. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-02-16 11:37:52




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