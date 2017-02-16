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Из предвыборной гонки на должность главы Баклашей выбыл депутат районной Думы

Фото: КемГУКИ
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Иркутск. Сибирские новости - В досрочных выборах главы Баклашинского муниципального образования, назначенных на 5 марта, из семи выдвигавшихся кандидатов будут участвовать пятеро. Это директор ООО «ШелеховЭлектроМонтаж» Николай Белобородов (самовыдвиженец), временно неработающий, депутат Думы Шелеховского городского поселения Александр Голиков («Справедливая Россия»), начальник отдела администрации Подкаменского сельского поселения Павел Роженко (ЛДПР), заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Николай Сафронов («Единая Россия») и пенсионер Валерий Тетерин («Российский общенародный союз»).

Напомним, отказано в регистрации пенсионеру-самовыдвиженцу Леониду Карнаухову, он не представил необходимое для регистрации число подписей. Еще один самовыдвиженец - генеральный директор ООО «Народный маршрут», депутат Думы Шелеховского района Сергей Липин - был зарегистрирован, но затем написал заявление об отказе от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает региональная Избирательная комиссия.

На 10 мандатов в Думе Баклашинского сельского поселения претендовали 40 кандидатов. Из них были зарегистрированы 37 (один отказался от участия). Таким образом, продолжают борьбу 36 кандидатов. Это самовыдвиженцы Оксана Барановская, Игорь Баюшкин, Наталья Борисова, Дмитрий Гаврилов, Наталья Говорина, Людмила Долганова, Эльвира Истомина, Андрей Казанцев, Наталья Курапова, Евгений Маслий, Евгений Остапенко, Анна Подгорная, Леонид Рютин, Сергей Фасенко, а также представители партий Константин Богуславский, Антон Вязьмин, Анна Глазкова, Владимир Гребенкин, Александр Гребенщиков, Вячеслав Григорьев, Алексей Дмитриев, Наталья Каменьщикова, Наталья Тафийчук, Оксана Терещенко (ЛДПР), Лариса Городная, Андриян Екимов, Александра Кравченко, Александр Левицкий, Виктор Максимов, Лариса Парыкина, Игорь Сидоров, Полина Слинюк, Лидия Соколова, Александр Федоров («Единая Россия»), Вячеслав Клычев, Александр Плискановский («Справедливая Россия»).

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2017-02-16 11:43:29




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