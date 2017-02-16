Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 16.02.2017, 15:17
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 56.77 (-0.97)
EUR 60.02 (-1.27)
10 CNY 82.66 (-1.42)
Информер праздники сегодня

В Иркутске обстреляли муниципальный автобус

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Муниципальный автобус обстреляли в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска.

По информации одного из пассажиров автобуса № 14, на остановке "Баумана", когда водитель рассчитывал пассажиров, мимо проезжала иномарка и из нее произвели выстрел в окно водителя автобуса.

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работает полиция.

Ссылки по теме:

2017-02-16 11:53:09




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!