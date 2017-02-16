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В рамках ТОСЭР в Усолье-Сибирском возможно создание авиационного кластера

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Авиакомпания «ЧелАвиа» рассматривает возможность создания авиационного кластера в Усолье-Сибирском Иркутской области в рамках территории опережающего социально-экономического развития.

Проект предполагает обучение профессиональных кадров, авиационные работы, авиаперевозки пассажиров и грузов, а также само производство самолетов. Параллельно будет проводиться подготовка частных пилотов и авиационных специалистов. В числе направлений деятельности авиакластера значится организация работы по развитию авиационного туризма, перевозка грузов и багажа, работа с отдаленными населенными пунктами, производство самолетов, а также создание региональной авиакомпании, лесоохранная деятельность, аэрофотосъемка и поисково-спасательные работы.

«Усольская кадетская школа имеет все шансы стать первым в России учреждением такого уровня с профильным авиационным направлением. Визит инвестора носил ознакомительный характер, ему были представлены возможные площадки для размещения производства и потенциальные усольские партнеры», - отмечается в сообщении администрации Усолья.

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2017-02-16 12:16:36




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