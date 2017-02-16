Иркутская область готова экспортировать продукцию деревообрабатывающих предприятий в Монголию

Иркутск. Сибирские новости - Иркутская область готова предоставлять конечную продукцию деревообрабатывающих предприятий региона для экспорта в Монголию. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального правительства, заявил губернатор Сергей Левченко по итогам встречи с премьер-министром Монголии и председателем Великого Государственного Хурала Монголии. С. Левченко, г-н Жаргалтулгын Эрдэнэбат и г-н Миеэгомбын Энхболд обсудили торговые взаимоотношения между Монголией и Иркутской областью.



«Продукция лесопереработки из России в Монголию, в основном, поступает из Иркутской области. Мы можем усовершенствовать этот процесс. Есть планы по созданию на территории Приангарья совместных предприятий деревообработки с выпуском конечной продукции, предназначенной для экспорта именно в Монголию», - сообщил С. Левченко.



Губернатор отметил, что Иркутская область традиционно ориентирована на сотрудничество со странами АТР, главным образом Северо-Восточной Азии. Регион торгует с 90 государствами, при этом более 60% внешнеторгового оборота области приходится на АТР.



Продукция топливно-энергетического комплекса на протяжении многих лет остается основной статьей экспорта Иркутской области в Монголию. Значительный объем занимает экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности региона.



Например, представительство группы предприятий «Янта» из Иркутской области уже 17 лет работает на территории Монголии. С. Левченко подчеркнул, что сотрудничество между российскими и монгольскими компаниями необходимо укреплять и расширять.



Глава региона, г-н Жаргалтулгын Эрдэнэбат и г-н Миеэгомбын Энхболд также обсудили взаимодействие в туристической отрасли. «Наша задача - найти единый подход и создать условия для развития туризма. Нужно, чтобы увеличился турпоток. Поэтому считаю необходимым продолжить совместную работу правительства Иркутской области и государственных органов управления туризма Монголии по реализации международных трансграничных проектов. В первую очередь, по маршруту "Великий чайный путь" и "Байкал - Хубсугул"», - заявил губернатор.



Стороны отметили, что в течение многих лет иркутские вузы сотрудничают с монгольскими университетами. Взаимоотношения между Иркутским научным центром и Академией наук Монголии уже перешли на новый уровень: открыто представительство Академии наук Монголии в Иркутске. С. Левченко подчеркнул, что совместные научные исследования в сфере гидроэнергетики, природопользования, повышения эффективности работы золоторудной промышленности, добычи угля будут помогать в становлении и развитии прямых связей между научно-образовательными учреждениями.



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2017-02-16 12:19:17