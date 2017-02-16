В Улан-Баторе открылось представительство Агентства инвестразвития Иркутской области в Монголии

Иркутск. Сибирские новости - В Улан-Баторе состоялась церемония открытия представительства автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» в Монголии. В мероприятии приняла участие делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Монголии Искандер Азизов, мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд, представители монгольского бизнеса.



Выступая на церемонии, С. Левченко отметил, что представительство агентства открывается в Монголии для активизации торгово-экономических отношений Иркутской области с этой страной. Губернатор выразил надежду, что данная структура будет способствовать привлечению инвесторов для реализации проектов на территории области и Монголии, формированию благоприятного имиджа региона, установлению прямых контактов между предприятиями и организациями двух стран.



«Выгодное геополитическое положение, богатый природно-ресурсный потенциал, развитая научная и инновационная инфраструктура, а также мощный образовательный потенциал делают наш регион привлекательным для российских и иностранных инвесторов», - отметил С. Левченко.



Далее, сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор сообщил, что Иркутская область ставит перед собой задачу сотрудничества не только за счет экспортных поставок в Монголию, но и за счет инвестиционного сотрудничества.



Область готова обсуждать совместные проекты в направлении максимального использования потенциала региона и развития всех видов инфраструктуры, реализацию энергопроектов, развитие двухстороннего содействия в области агропромышленного комплекса, производства машин и оборудования, лесоперерабатывающей отрасли.



Предлагается расширение торгово-экономического сотрудничества, участие сторон в совместных имиджевых, выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-форумах, инвестиционных проектах, взаимодействие в реализации международных трансграничных туристических продуктов «Великий чайный путь», «Байкал-Хубсгул».



«Наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, включающих, в первую очередь, озеро Байкал, является базовым условием для развития туристско-рекреационной сферы в регионе. Отмена визового режима между нашими странами способствовала увеличению потока туристов. Кроме того, расширяются обмены в области науки и техники, культуры, образования, спорта», - продолжил С. Левченко.



Губернатор заверил, что Иркутская область открыта к диалогу и готова рассмотреть предложения коллег к сотрудничеству во всех сферах экономической, торговой, культурной и научной деятельности.



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2017-02-16 12:26:59