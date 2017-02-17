Братская епархия распространила заявление после отмены строительства Сретенского храма на территории парка

12:42 - Братск. Сибирские новости - В начале недели СМИ Братска распространили заявление мэра Сергея Серебренникова …

В Иркутской области разработают комплексный план взаимодействия со студенческим медотрядом

12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области до конца февраля разработает …

Задушившей своих детей жительнице Братска предъявлено обвинение

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске 31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, …

В Осинском районе работник лесничества и его подельники осуждены за организацию незаконной рубки леса

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Осинском районе работник лесничества и его подельники осуждены за организацию …

Иркутская и монгольская стороны подписали Протокол о намерениях по научно-техническому сотрудничеству

11:12 - Иркутск. Сибирские новости - Между министерством образования, науки, культуры и спорта Монголии, Фондом …

В Иркутской области началась выдача открепительных для голосования на довыборах в Заксобрание

11:10 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 8 февраля в территориальных избирательных комиссиях …

Мониторить паводковую обстановку в Иркутской области будут восемь межведомственных групп

10:53 - Иркутск. Сибирские новости - Для организации контроля выполнения противопаводковых мероприятий планируется …

Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект о запрете аренды лесных участков компаниями-должниками

10:45 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов (КПРФ) внес …

Мастерами спорта России международного класса стали три спортсмена Иркутской области

10:43 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта РФ присвоило спортивное звание «Мастер спорта …

Свыше 16 млн рублей выделено на ВСЖД в 2017 году на укрепление берегов озера Байкал

10:40 - Иркутск. Сибирские новости - Свыше 16 млн руб/ выделено на Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 …