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Свыше 16 млн рублей выделено на ВСЖД в 2017 году на укрепление берегов озера Байкал

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Иркутск. Сибирские новости - Свыше 16 млн руб/ выделено на Восточно-Сибирской железной дороге в 2017 году на укрепление берегов озера Байкал. В этом году работы будут проводиться на участке Слюдянка - Утулик, объемом 13,1 тыс куб. м.

В прошлом году в берегоукрепительные мероприятия было инвестировано порядка 24 млн руб., на этом же участке было возведено 250 метров специального волногасящего сооружения. Строительство защитной полосы, отделяющей железнодорожное полотно от вод озера, позволяет обеспечить не только безопасность перевозок, но и сохранность прибрежных экосистем.

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2017-02-17 10:40:00




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