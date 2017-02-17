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Мастерами спорта России международного класса стали три спортсмена Иркутской области

Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта РФ присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» трем спортсменам Иркутской области: Максиму Герасимовичу, Магомеду Героеву и Аскеру Кушхову. Соответствующий приказ подписал министр спорта страны Павел Колобков.

М. Герасимович занимается греко-римской борьбой в областной спортивной школе «Спарта» у Заслуженного тренера России Александра Хаустова. В 2016 году Максим стал чемпионом России, серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе среди слабослышащих в Тегеране. В этом году спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате России в весовой категории 75 кг. Он включен в состав сборной России для участия в XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые пройдут в городе Самсун (Турция) с 18 по 30 июля 2017 года.

М. Героев и А. Кушхов занимаются в Федерации панкратиона города Ангарска у тренера Абдулатипа Казбекова. В 2016 году Магомед и Аскер завоевали золотые медали на чемпионате мира по панкратиону в столице Грузии Тбилиси. Магомед Героев выступает в весовой категории 84 кг, Аскер Кушхов - в категории 71 кг.

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2017-02-17 10:43:25




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