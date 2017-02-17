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Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект о запрете аренды лесных участков компаниями-должниками

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Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов (КПРФ) внес на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который ограничивает доступ к аукционам на право аренды лесных участков компаниям, имеющим задолженность по налогам.

Также законопроект дает право разорвать уже действующий договор аренды с такими предприятиями. Это позволит отсечь недобросовестных лесопользователей, которые уклоняются от уплаты налогов, либо под вывеской которых действуют «черные» лесорубы.

По мнению М. Щапова, меры, которые были предприняты правительством Иркутской области и правоохранительными структурами в предыдущие годы, помогли увеличить налоговые и неналоговые поступления от лесного комплекса почти на 62%.

Напомним, на 47-й сессии Законодательного Собрания парламентарии сняли с контроля депутатский запрос М. Щапова «О необходимости принятия неотложных мер по прекращению нелегальной деятельности на территории Иркутской области китайских компаний, аффилированных с ними предприятий и лиц». Данное решение депутат считает оправданным в текущей ситуации.

В Иркутской области стартовал пилотный проект маркировки древесины, который предполагает со временем ввести учет не только круглого леса, но и пиломатериалов, закрыть выявленные бреши в контроле над заготовкой и оборотом древесины.

«Однако это не повод нам всем расслабляться. Необходимо продолжить работу в этом направлении. В частности, остается вопрос равной ответственности перед законом российских и зарубежных участников рынка: как правило, за нелегальную заготовку древесины наказывают российских граждан, в то время как китайские организаторы, стоящие за теневыми поставками леса, нередко остаются вне поля зрения правоохранительных органов», - цитирует М. Щапова его пресс-служба.

Кроме того, по его словам, остается и требует решения проблема «параллельной экономической реальности», создаваемой в регионе китайским нелегальным бизнесом: замкнутые на китайскую общину «черные» финансовые цепочки, включающие фактически безналоговую торговлю лесом, наличную конвертацию валют, систему доверительных переводов через взаимозачеты и отмывание денег через сферу обслуживания - кафе, рынки, гостиницы, бытовые услуги.

Также депутат отметил, что необходимо обсудить и стоимость патента - ежемесячную плату, которую иностранные рабочие должны вносить за право работать в регионе. «Вряд ли 3,47 тыс. руб. - это серьезный заградительный барьер. По патентам в Прибайкалье въехали около 30 тыс. человек. Надо увеличивать этот финансовый порог», - заявил М. Щапов.

Необходимо привлекать к борьбе с теневой заготовкой леса и налоговую службу: сомнительного происхождения цепочки сделок можно вычислить, анализируя уплату налогов на каждом этапе передвижения партии леса, считает депутат.

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2017-02-17 10:45:35




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