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Мониторить паводковую обстановку в Иркутской области будут восемь межведомственных групп

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Иркутск. Сибирские новости - Для организации контроля выполнения противопаводковых мероприятий планируется создать восемь межведомственных оперативных групп КЧС и ПБ. Они будут осуществлять мониторинг паводковой обстановки в восьми муниципальных районов, наиболее подверженных паводкам: Жигаловском, Качугском, Чунском, Казачинско-Ленском, Тайшетском, Усть-Кутском, Киренском и Катангском районах. Как сообщил на заседании правительства региона в пятницу министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко, в зону повышенного риска попадает 57 населенных пунктов и около 17 тыс. человек.

Напомним, всего на проведение противопаводковых мероприятий в этом году из бюджета региона будет выделено почти 10 млн руб. Средства предусмотрены на закупку взрывчатых веществ и проведение взрывных работ, проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек региона. Учтены также расходы на использование воздушных судов для проведения гидрологических обследований, эвакуацию населения и доставку грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения.

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2017-02-17 10:53:08




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