Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 17.02.2017, 12:58
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.15 (+0.38)
EUR 60.65 (+0.63)
10 CNY 83.32 (+0.66)
Информер праздники сегодня

В Иркутской области началась выдача открепительных для голосования на довыборах в Заксобрание

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 8 февраля в территориальных избирательных комиссиях началась выдача открепительных удостоверений для голосования на довыборах депутатов Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам № 3 и 11.

С 15 марта открепительные будут выдаваться в участковых комиссиях. Избиратели, которые по уважительным причинам в день голосования будут отсутствовать по месту постоянной регистрации, могут получить открепительные удостоверения и проголосовать 26 марта на любом участке в границах своего избирательного округа.

По данным Избирательной комиссии региона, на 17 февраля, правом получить открепительное удостоверение воспользовался один избиратель.

Ссылки по теме:

2017-02-17 11:10:00




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!