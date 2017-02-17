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Иркутская и монгольская стороны подписали Протокол о намерениях по научно-техническому сотрудничеству

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Иркутск. Сибирские новости - Между министерством образования, науки, культуры и спорта Монголии, Фондом науки и технологии страны, правительством Иркутской области и Иркутским научным центром СО РАН подписан протокол о намерениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основная цель документа - продвижение научно-исследовательского и научно-технического сотрудничества сторон, углубление совместных исследований по научным направлениям, представляющим взаимный интерес, а также содействие трансферу научных достижений в России и Монголии.

Приоритетными сторонами сотрудничества определены геология и сейсмическая безопасность, а также энергетика и энергосберегающие технологии; экология и рациональное природопользование, в частности, изучение и сохранение биоразнообразия, лимнология, охрана водных ресурсов.

Кроме того, приоритетными называются исследование единого центрально-азиатского географического пространства; разработка, исследование и синтез веществ, в частности, получение новых препаратов из растительного и животного сырья для медицины и сельского хозяйства; исследования в области солнечно-земной физики, в том числе режимные наблюдения солнечной активности, работы по контролю космического пространства и предотвращению астероидной опасности.

Еще одно направление - это развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий. Для общей координации совместной работы будет создан экспертный совет из ведущих ученых России и Монголии. «Подписанный сегодня Протокол открывает новую страницу в научном сотрудничестве ученых двух стран», - отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Как рассказал председатель Президиума Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков, Протокол станет основой подписания соглашения о конкурсах научно-исследовательских работ между Иркутской областью, Монголией и Российским фондом фундаментальных исследований. Подписание планируется на лет текущего года. В рамках договора по приоритетным направлениям будут проводиться научно-исследовательские работы, одобренные экспертным советом.

«Необычно то, что для решения проблем, которые интересны обеим странам, будет привлечено федеральное финансирование: Российский фонд фундаментальных исследований будет софинансировать научные исследования в том объеме, в каком будут выделены средства Иркутской областью и Монголией. Это позволит проводить работы на более высоком уровне и эффективней», - сообщил И. Бычков.

Напомним, делегация Иркутской области во главе с главой региона находится с рабочим визитом в Монголии. В составе группы представители регионального правительства, бизнес-структур, науки, искусства, Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

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2017-02-17 11:12:58




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