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В Осинском районе работник лесничества и его подельники осуждены за организацию незаконной рубки леса

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Иркутск. Сибирские новости - В Осинском районе работник лесничества и его подельники осуждены за организацию незаконной рубки леса. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года главный специалист территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Осинскому лесничеству Михаил Комаров организовал незаконную рубку деревьев местными жителями Сергеем Печенкиным и Денисом Топченюком за денежное вознаграждение.

«М. Комаров осуществлял общее руководство возглавляемой им преступной группы. Также он должен был вывезти и реализовать незаконно заготовленную древесину», - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

В ноябре 2016 года С. Печенкин и Д. Топченюк совершили незаконную рубку лиственниц и сосен, заготовив более 15 куб. м древесины. В результате этого лесному фонду РФ причинен материальный ущерб на сумму более 62 тыс. руб. После задержания обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный государству ущерб.

М. Комарову назначено наказание в виде лишения свободы 2 года 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. С. Печенкину суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, Д. Топченюку - в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

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2017-02-17 11:24:50




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