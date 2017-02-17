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Задушившей своих детей жительнице Братска предъявлено обвинение

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Иркутск. Сибирские новости - В Братске 31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Напомним, 19 января текущего года женщина задушила своих малолетних детей, после чего позвонила в полицию. На время предварительного расследования ее поместили в лечебное учреждение.

После предъявления обвинения она снова госпитализирована в психо-неврологический диспансер, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-02-17 11:38:04




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