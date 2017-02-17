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В Иркутской области разработают комплексный план взаимодействия со студенческим медотрядом

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области до конца февраля разработает комплексный план взаимодействия между ведомством, студенческим медицинским отрядом «Эскулап», медицинскими организациями региона и областным отделением Российских студенческих отрядов.

Об этом на совещании по итогам работы «Эскулапа» в 2016 году, а также выработке мер по поддержке его деятельности в текущем году сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

«Эскулап» - первый медицинский профильный отряд в Иркутской области. Он организован на базе Иркутского государственного медицинского университета и действует с 2015 года. Члены отряда проводят лечебную и профилактическую работу, участвуют в акциях по пропаганде здорового образа жизни.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, летом 2016 года 35 бойцов отряда работали на базе факультетских клиник ИГМУ на должностях младшего и среднего медицинского персонала. В настоящее время в «Эскулапе» 120 человек, из них 52 студента могут работать в должности младшего медицинского персонала, 68 - в должности среднего медицинского персонала, в том числе 13 студентов имеют соответствующий сертификат на осуществление медицинской деятельности.

Кроме того, в апреле - мае 2017 года еще 55 человек получат допуск к осуществлению медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала. Командир медотряда Кристина Байбородина отметила, что в летом 2017 года планируется трудоустроить еще около 100 студентов, из них 63 человека в факультетские клиники ИГМУ.

Руководители учреждений здравоохранения, присутствовавшие на совещании, заинтересовались опытом коллег факультетских клиник и изъявили готовность принять бойцов медицинских отрядов в свои организации уже в текущем году. Получить опыт работы бойцам «Эскулап» предложили руководители медицинских организаций не только областного центра, но и Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского.

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2017-02-17 12:40:40




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