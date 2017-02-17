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Братская епархия распространила заявление после отмены строительства Сретенского храма на территории парка

Фото: Сибновости
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Братск. Сибирские новости - В начале недели СМИ Братска распространили заявление мэра Сергея Серебренникова и председателя Думы Ларисы Павловой о том, что в жилом районе Энергетик на земельном участке, ранее выделенном для строительства православного Сретенского храма, не будет вестись строительство, парк будет сохранен, а церкви будет предложен другой земельный участок.

"В связи с тем, что негативное отношение к строительству храма, обращение, вызвавшее вышеупомянутое заявление городского руководства, и последовавший за ними общественный резонанс основаны на недостоверной информации, Братская епархия считает необходимым заявить о своей позиции в вопросе строительства Сретенского храма", - говорится в заявлении представителей церкви.

"Город Братск вырос и сформировался во времена господства атеистической идеологии и гонений на Церковь, и о строительстве храмов не могло быть и речи. Сейчас трудно подобрать земельные участки, на которых построенный храм был бы действительно доступен людям и украшал бы город, поэтому выбор места под строительство Сретенского храма в жилом районе Энергетик был тщательно взвешен и согласован как с городской администрацией, так и с жителями. С учетом пожеланий администрации и архитекторов города выбирался проект храма в деревянном исполнении, чтобы храма стал связующим звеном между центральной площадью жилого района Энергетик и парковой зоной, примыкающей к участку предполагаемого строительства", - сообщает пресс-служба Братской епархии.

В заявлении также говорится, что под строительство храма приход Сретения Господня получил земельный участок, не являющийся частью парка, а примыкающий к нему, поэтому для проведения строительных работ не планировалось вырубать деревья в парке, поскольку в этом нет необходимости. "Участок, выделенный под строительство, имеет площадь около 0,5 га, а примыкающий к нему парк в 60раз больше его - около 30 га, поэтому слухи об уничтожении парка, мягко говоря, слишком преувеличены", - сообщает Братская епархия.

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2017-02-17 12:42:41




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