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В Иркутской области утвердили Стратегию развития промышленности строительных материалов
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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области утвердило Стратегию развития промышленности строительных материалов региона на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. Как доложила на заседании правительства в пятницу министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина, в процессе разработки были учтены предложения крупных предприятий, а также потребности строительного комплекса на перспективу, включающую все отрасли экономики, в том числе транспортной системы.
«Актуальность разработки данного документа обусловлена развитием промышленности строительных материалов региона и обеспечением соответствующих объемов производства. Реализация стратегии будет способствовать модернизации и качественному развитию производственной базы, преодолению отставания от высокотехнологичных предприятий других регионов, сокращению энергопотребления на предприятиях строительных материалов», - отметила С. Свиркина.
Основными задачами Стратегии являются высокий рост жилищного строительства, опережающее обеспечение жилых массивов инженерной инфраструктурой, автодорогами, ввод промышленных и социально-культурных объектов. При этом приоритетным направлением является рост объемов жилищного строительства. Министр напомнила, что в 2016 году было введено 881 тыс. кв. м жилья, на 2017 год в плане уже 900 тыс. кв. м, а к 2030 году прогнозное обеспечение до 1,5 млн кв. м в год.
В соответствии с прогнозируемыми объемами в Стратегии определены и потребности в строительных материалах. По словам С. Свиркиной, развитие промышленности по этому направлению напрямую зависит от уровня инвестиционной активности, спроса на материалы со стороны индустриальных производств и населения. Был произведен анализ предприятий региона, выпускающих стройматериалы, и выявлена потребность в развитии производства теплоизоляционных изделий из минеральных материалов. Из-за неустойчивости цен на строительную арматуру одним из приоритетов является строительство металлургического завода по производству лома черных металлов.
Реализация стратегии будет проходить в два этапа. На первом из них, рассчитанном на 2017 - 2020 годы, начнется строительство нескольких производств, в том числе металлургического завода в Братске, завода базальтового утеплителя в Шелехове и завода по изготовлению элементов благоустройства и стенового ограждения («Саянскгазобетон»). Планируется завершить строительство линий по производству сухих строительных смесей в Ангарске.
На втором этапе 2021 - 2030 годов упор будет сделан на наращивании мощностей, развитии инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры строящихся предприятий. Одним из инвестиционных проектов будет продолжение строительства завода «Саянскгазобетона», но с запущенным производством силикатного кирпича, стеновых блоков, перегородок.
«Производство строительных материалов также может быть утилизатором техногенных и бытовых отходов. Это дает возможность одновременно производить материалы и решать проблему оздоровления окружающей среды. Также проведен анализ материально-сырьевой базы, который показал, что Иркутская область обладает богатейшим запасом общедоступных полезных ископаемых, необходимых для производства основных строительных материалов», - пояснила С. Свиркина.
Также она обратила внимание, что на сегодня в строительной отрасли заняты около 45 тыс. человек. Наиболее актуальной проблемой становится подготовка кадров в профессиональных технических и высших учебных заведениях. В регионе действуют 35 ПТУ и четыре вуза, выпускающие по данным профессиям специалистов.
Стратегия разработана на основании распоряжения правительства РФ от 10 мая 2016 года об утверждении Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2030 года. Ее цель - формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной, энергоэффективной продукцией; снижения зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования, сырьевых компонентов; обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан.
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2017-02-18 06:12:28
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