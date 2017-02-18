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На реконструкцию одной из трибун стадиона "Труд" в Иркутске выделены средства

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Иркутск. Сибирские новости - Финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» составит свыше 1,2 млрд руб. Об этом на заседании правительства Иркутской области в пятницу сообщил министр спорта и физической культуры Илья Резник. За счет средств областного бюджета увеличение составит 386,6 млн руб., за счет средств федерального бюджета - на 80,4 млн руб.

На строительство объектов в сфере физкультуры и спорта из областного бюджета планируется дополнительно выделить 202,2 млн руб. Эти средства пойдут на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в поселке Тыреть Заларинского района, на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Алексеевск Киренского района и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Белореченский Усольского района, на начало строительства ФОКа в Тайшете, на завершение работ по проектированию центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске, на проектно-изыскательские работы для строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На завершение строительства ФОКов в Бодайбо и Тулуне.

Кроме того, с учетом ранее выделенных средств в 2017 году будет построено семь объектов, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы в Нижнеудинске и в деревне Татхал-Онгой Нукутского района.

В этом году будет отремонтировано восемь спортивных объектов, в том числе детский оздоровительно-образовательный центр «Олимпиец» в Усть-Илимске, стадион «Шахтер» в Черемхово. В текущем году дополнительно выделено 75,7 млн руб. на софинансирование капремонта по спортивному комплексу «Химик» в Усолье-Сибирском, на начало капремонта бассейна в Железногорске-Илимском, на выборочный ремонт спорткомплекса «Солнечный» в Братске, спортивного зала «Мегаполис» и бассейна «Золотая рыбка» в Саянске, стадиона в поселке Новонукутский.

Также в областном бюджете предусмотрено 14,3 млн руб. на разработку проектно-сметной документации стадиона училища Олимпийского резерва, на реконструкцию западной трибуны стадиона «Труд» в Иркутске, капитальный ремонт здания бассейна в Железногорске-Илимском. На подготовку к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд (приобретение ледоукладочных машин) добавлено 30 млн руб., на приобретение водноспортивного комплекса «Солнечный» в государственную собственность Иркутской области - 1,2 млн руб., на обеспечение софинансирования средств федерального бюджета на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля -300 тыс. руб.

Кроме того, объем расходов из федерального бюджета в 2017 году увеличен на 80,4 млн руб. на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для детско-юношеской спортивной школы, на закупку для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам, на строительство ФОКа в Тулуне.

На командирование спортсменов высокого класса дополнительно выделено 3,5 млн руб., на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий 3,1 млн руб., на содержание школы по хоккею с мячом -10,6 млн руб., на софинансирование адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России, - 2,6 млн руб.

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2017-02-18 06:28:30




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