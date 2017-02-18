Движение транспорта будет ограничено по улице Пролетарская в Иркутске до 20 февраля

07:28 - Иркутск. Сибирские новости - С 18 по 20 февраля проезд по улице Пролетарская в районе дома № 3 будет …

Ремонт тепловых сетей в районе Затон в Иркутске продлится два месяца

07:26 - Иркутск. Сибирские новости - С 20 февраля по 19 апреля движение транспорта в Затоне по улице Иркутная …

На дорожную деятельность Иркутской области в 2017 году выделят около 9,3 млрд рублей

07:19 - Иркутск. Сибирские новости - Программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» …

Наибольшую часть средств программы «Развитие образования» в Иркутской области направят на повышение зарплат

07:16 - Иркутск. Сибирские новости - Объем финансирования программы «Развитие образования» в Иркутской …

Допсредства направят на проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры Иркутской области

06:50 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные средства направят на проведение капитального и текущего ремонта …

На реконструкцию одной из трибун стадиона "Труд" в Иркутске выделены средства

06:28 - Иркутск. Сибирские новости - Финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие …

В Иркутской области утвердили Стратегию развития промышленности строительных материалов

06:12 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области утвердило Стратегию развития промышленности …

Братская епархия распространила заявление после отмены строительства Сретенского храма на территории парка

12:42 - Братск. Сибирские новости - В начале недели СМИ Братска распространили заявление мэра Сергея Серебренникова …

В Иркутской области разработают комплексный план взаимодействия со студенческим медотрядом

12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области до конца февраля разработает …

Задушившей своих детей жительнице Братска предъявлено обвинение

11:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске 31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, …