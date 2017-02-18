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Допсредства направят на проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные средства направят на проведение капитального и текущего ремонта государственных учреждений культуры. Это коснется проектных работ по строительству национальной библиотеки им. Хангалова в поселке Усть-Ордынский, проведение мероприятий, посвященных 80-летию образования Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа.

Как доложила в пятницу на заседании регправительства министр культуры и архивов Ольга Стасюлевич, дополнительные суммы из федерального бюджета (39,9 млн руб.) поступят на реализацию государственной программы области «Развитие культуры» в 2017 году. Из них 23,1 млн руб. будет направлено на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 16,8 млн руб. - на поддержку творческой деятельности четырех муниципальных театров.

Кроме того, минкульт участвует в пяти областных государственных программах. Общий объем средств, которые поступят на сферу культуры и архивов Иркутской области в 2017 году, составляет 2,33 млрд руб.

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2017-02-18 06:50:35




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