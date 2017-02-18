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Наибольшую часть средств программы «Развитие образования» в Иркутской области направят на повышение зарплат

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Иркутск. Сибирские новости - Объем финансирования программы «Развитие образования» в Иркутской области составит более 33,9 млрд руб., увеличение составило 666,4 млн руб. из федерального бюджета.
Средства, по словам первого заместителя министра образования Иркутской области Евгения Торунова, направят на финансовое повышение квалификации и приобретение оборудования по ФЦП «Русский язык» (+21,5 млн руб.), обеспечение развития образования (+32,2 млн руб.), на строительство и ремонт 18 спортзалов в общеобразовательных организациях в сельской местности (+18,8 млн руб.) и на создание новых мест в общеобразовательных организациях (+593,9) (речь идет о школе в поселке Молодежный Иркутского района - прим. ред.).

Из регионального бюджета поступит 139,1 млн руб. на повышение к 2018 году средней заработной платы административному персоналу - 31,4 млн руб., было предложено выделить 128,3 млн руб. на проведение капитального ремонта в образовательных организациях, 94,1 млн руб. на обеспечение деятельности государственных организаций среднего профессионального образования, 69,3 млн руб. на поддержку частных дошкольных и общеобразовательных организаций, 34,9 млн руб. на приобретение школьных автобусов.

На организацию детского технопарка ("Кванториум" - прим. ред.) в областной казне предусмотрено 90 млн руб., из них 60 млн руб. на приобретение здания, 30 млн руб. - на приобретение оборудования. На предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, будет выделено 3,9 млн руб., и 8,1 млн руб. - на софинансирование расходов по строительству и ремонту спортивных залов в общеобразовательных организациях в сельской местности. Для «Доступной среды» и на предоставление профессионального образования инвалидам перераспределены 9,8 млн руб. из государственной программы «Социальная поддержка населения».

Кроме того, в рамках изменений на строительство в сфере образования планируется увеличить объем финансирования на 672 млн руб., за счет чего количество введенных мест в детских садах увеличится на 350 мест, в школах на 1,525 тыс. мест. На проведение капитальных ремонтов образовательных организаций увеличение составило 454,6 млн руб. (+230 мест).

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2017-02-18 07:16:00




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