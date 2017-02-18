Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях суббота, 18.02.2017, 15:41
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.63 (+0.48)
EUR 61.45 (+0.80)
10 CNY 83.89 (+0.57)
Информер праздники сегодня

На дорожную деятельность Иркутской области в 2017 году выделят около 9,3 млрд рублей

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014 - 2020 годы Иркутской области увеличена в 2017 году на 2,8 млрд руб. Как сообщила на заседании правительства министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина, из этой суммы дополнительные средства федерального бюджета будут определены в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составят 625 млн руб.

В связи с увеличением финансирования по госпрограмме протяженность отремонтированных дорог регионального значения увеличится на 8 км и составит в 2017 году 58,2 км, дорог местного значения - на 36 км (всего в 2017 году 45,7 км) и дорог областного центра более чем на 25 км.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» финансирование составит 1,9 млрд руб., по «Развитие административного центра Иркутской области» - 238,6 млн руб., по «Развитие сети искусственных сооружений» - 6,9 млн руб.

В заключении изменения в программу были одобрены членами правительства и будут представлены депутатам Законодательного Собрания Иркутской области на сессии в марте. Общее финансирование госпрограммы на текущий год должно составить около 9,3 млрд руб.

Ссылки по теме:

2017-02-18 07:19:55




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!