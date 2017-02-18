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Ремонт тепловых сетей в районе Затон в Иркутске продлится два месяца

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - С 20 февраля по 19 апреля движение транспорта в Затоне по улице Иркутная в Иркутске будет частично ограничено. На участке от пересечения с улицей Николая Вилкова до перекрестка с ул. Набережная Иркута будет производиться ремонт тепловых сетей по полосе движения из центра в Ленинский округ.

В течение двух месяцев подрядчик будет работать на небольших участках в указанном промежутке. При этом движение транспорта в Затоне останется двусторонним, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-02-18 07:26:03




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