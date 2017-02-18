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Движение транспорта будет ограничено по улице Пролетарская в Иркутске до 20 февраля
07:28 - Иркутск. Сибирские новости - С 18 по 20 февраля проезд по улице Пролетарская в районе дома № 3 будет …
Ремонт тепловых сетей в районе Затон в Иркутске продлится два месяца
07:26 - Иркутск. Сибирские новости - С 20 февраля по 19 апреля движение транспорта в Затоне по улице Иркутная …
На дорожную деятельность Иркутской области в 2017 году выделят около 9,3 млрд рублей
07:19 - Иркутск. Сибирские новости - Программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» …
Наибольшую часть средств программы «Развитие образования» в Иркутской области направят на повышение зарплат
07:16 - Иркутск. Сибирские новости - Объем финансирования программы «Развитие образования» в Иркутской …
Допсредства направят на проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры Иркутской области
06:50 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительные средства направят на проведение капитального и текущего ремонта …
На реконструкцию одной из трибун стадиона "Труд" в Иркутске выделены средства
06:28 - Иркутск. Сибирские новости - Финансирование государственной программы Иркутской области «Развитие …
В Иркутской области утвердили Стратегию развития промышленности строительных материалов
06:12 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области утвердило Стратегию развития промышленности …
Братская епархия распространила заявление после отмены строительства Сретенского храма на территории парка
12:42 - Братск. Сибирские новости - В начале недели СМИ Братска распространили заявление мэра Сергея Серебренникова …
В Иркутской области разработают комплексный план взаимодействия со студенческим медотрядом
12:40 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство здравоохранения Иркутской области до конца февраля разработает …
Задушившей своих детей жительнице Братска предъявлено обвинение
11:38 - Иркутск. Сибирские новости - В Братске 31-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, днем в большинстве южных, верхнеленских и западных районов небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный 5 - 10 м/с, порывы 12 - 17 м/с, метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
На российских прессовых заводах будет развиваться производство алюминиевых профилей для создания тепличных комплексов. Такие договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей Алюминиевой Ассоциации и ассоциации "Теплицы России». В обсуждении приняли участие представители компаний Алютех, Татпроф, ВМК Инвест, Агрисовгаз, Русал.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о создании в Гвинее современного лабораторного комплекса, обеспечивающего высокую степень защиты при проведении лабораторных исследований (Biosafety level 3 по международной классификации).
16 февраля 2017 года братские металлурги приняли участие в работе Координационного совета при Правительстве Иркутской области, где обсуждалась экологическая ситуация в Братске. В числе представителей других промышленных предприятий города доклад о природоохранной деятельности сделал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.
В ночь с 26 на 27 февраля 2017 года станут известны победители премии «Оскар» за 2016 год. «Ростелеком» предлагает пользователям социальной сети «Одноклассники» принять участие в конкурсе под названием «Кто получит «Оскар»?» и вместе с нами поразмышлять, кому же достанутся вожделенные статуэтки.