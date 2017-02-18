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Движение транспорта будет ограничено по улице Пролетарская в Иркутске до 20 февраля

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Иркутск. Сибирские новости - С 18 по 20 февраля проезд по улице Пролетарская в районе дома № 3 будет частично ограничен. По информации мэрии Иркутска, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.

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2017-02-18 07:28:30




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