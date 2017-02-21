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Завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина

Фото: Анатолий Бызов
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Иркутск. Сибирские новости - Работы по созданию музея Валентина Распутина завершаются в Иркутске. Сейчас идет создание выставки «Откуда есть-пошли мои книги». Она расскажет о семье писателя, его родных местах, реке Ангаре, которые питали творчество Валентина Распутина всю его жизнь. Сегодня ход работ проинспектировали министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин.

В зале будущего музея уже установлены витрины, воссоздана обстановка рабочего кабинета, который станет центральной частью выставки и всего музея. Все предметы, представленные в мемориальном кабинете, находились в иркутской квартире Валентина Распутина, их передал в музей сын писателя Сергей Распутин. Это стол, кресло, настольная лампа и именные часы, а также стенка с книгами из библиотеки Валентина Распутина. Кроме того, посетители увидят коллекцию колокольчиков, которые привозили В. Распутину из разных стран мира, и предметы из коллекции дымковской игрушки.

"Выставка «Откуда есть-пошли мои книги» будет работать до конца мая. Осенью 2017 года в музее откроется постоянная экспозиция. Итоги конкурса на ее художественное решение подведут до 20 марта, а летом будут идти работы по ее воплощению. На данный момент собрано около 2,5 тыс. предметов, связанных с писателем. Фонд активно пополняется", - сообщил директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин.

"К юбилею Валентина Распутина в Иркутской области запланировано около 30 праздничных мероприятий, которые пройдут по всей Иркутской области, но самым главным, конечно, станет открытие этого музея. Год назад я сомневалась, сможем ли мы создать его в срок, так как организация музея занимает значительное время, к тому же на это тогда не было денег. Но в ситуацию вмешался губернатор. На реставрацию этого дома - это памятник регионального значения «Дом с воротами», и наполнение музея было выделено около 20 млн руб., и сейчас работы практически закончены", - рассказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Музей Валентина Распутина будет подразделением Иркутского областного краеведческого музея. Его откроют 15 марта, в день празднования 80-летнего юбилея Валентина Распутина.

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2017-02-21 04:38:37




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