|
..
|Центробанк РФ
|USD
|58.10
|
↑
|
(+58.10)
|EUR
|61.70
|
↑
|
(+61.70)
|10 CNY
|84.46
|
↑
|
(+84.46)
|
Губернатор: Строительные организации могли бы уже планировать свою работу на три года
Фото: Сибновости
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Региональное правительство и министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области уже перешли к трехлетнему планированию строительства жилья и социальных объектов за бюджетные средства. Любая строительная организация, которая хочет в этом процессе участвовать, могла бы уже планировать свою работу на три года вперед. Об этом заявил Сергей Левченко на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития строительной отрасли региона. "Могла бы, но мы такого стремления пока не видим. В плане областного минстроя записаны объекты на 2018, 2019 годы. Там предусмотрено авансирование на проектирование, другие расходы. Но мы старательно не замечаем работу друг друга", - отметил С. Левченко, обращаясь к президенту Союза строителей Иркутской области Юрию Шкуропату.
По мнению губернатора региона именно по таким причинам местные предприятия строительной отрасли не готовы к крупным стройкам.
"К сожалению, мы наблюдаем, что наши строители оказываются последними в цепочке посредников, работая за хлеб и за воду на тех, кто выигрывает главные тендеры", - констатировал губернатор.
На заседании межведомственной комиссии, посвященном развитию важнейшей отрасли региональной экономики, было отмечено уменьшение инвестиций в строительную отрасль Иркутской области в 2016 году. Среди причин, повлиявших на этот процесс, были названы ухудшение финансового положения предприятий региона, занятых в сфере жилищного строительства, повышение уровня инфляции, снижение спроса граждан на жилье. Негативное влияние на развитие строительной отрасли так же оказывают необходимость прохождения для каждого объекта государственной экологической экспертизы, введенной с 2014 года, повышение требований к тем, кто осуществляет привлечение денежных средств населения на строительство жилья.
В докладе заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Ивана Хомутинникова были подведены итоги работы отрасли в 2016 году (ввод жилья в регионе составил 881,5 тыс. кв. м - 103,7% к плану), намечены рубежи 2017 года (должно быть введено в эксплуатацию 900 тыс. кв. м жилья). Было отмечено, что в минувшем году обеспечивались финансированием работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 81 объекта социально-культурного назначения, на 56 из них обеспечен ввод в эксплуатацию и завершены работы. В 2017 году планируется обеспечить финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта 177 социально-значимых объектов. Именно достижению в том числе этих целей призвана способствовать межведомственная комиссия по вопросам развития строительной отрасли региона, которая образована министерством строительства, дорожного хозяйства региона во взаимодействии с Союзом строителей Иркутской области.
Ссылки по теме:
2017-02-21 04:59:20
Комментарии
|
|
ВСЖД выделит в этом году около 25 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба
05:45 - Москва. Сибирские новости - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) в 2017 году планирует …
Самолету морской авиации ВМФ присвоят имя Николая Челнокова
05:40 - Иркутск. Сибирские новости - Главное командование Военно-Морского Флота поддержало инициативу губернатора …
Поголовье специализированного мясного скота в Иркутской области увеличено на 16%
05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Поголовье мясного скота в Иркутской области в сельхозорганизациях и фермерских …
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ остается высокой, но уже идет на снижение
05:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями …
Вечерний тариф на общественном транспорте рассматривает администрация Иркутска
05:16 - Иркутск. Сибирские новости - Возможность введения вечернего тарифа на общественном транспорте Иркутска …
В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли участие 120 спортсменов
05:14 - Иркутск. Сибирские новости - В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли …
Судебное заседание по делу Тамары Климиной отложено на 22 февраля
05:12 - Иркутск. Сибирские новости - Рассмотрение дела мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной вновь отложено. …
Работы по уборке крыш от снега продолжаются в Иркутске
05:01 - Иркутск. Сибирские новости - Управляющие компании Иркутска продолжают очищать крыши многоквартирных домов …
Губернатор: Строительные организации могли бы уже планировать свою работу на три года
04:59 - Иркутск. Сибирские новости - Региональное правительство и министерство строительства, дорожного хозяйства …
Завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина
04:38 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по созданию музея Валентина Распутина завершаются в Иркутске. Сейчас …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, днем в большинстве северо-западных районов, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный, по югу западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с, порывы 9 — 14 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Практически 100 процентов абонентов-физических и 70 процентов юридических лиц Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» уже отказались от бумажных счетов за услуги связи.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о создании в Гвинее современного лабораторного комплекса, обеспечивающего высокую степень защиты при проведении лабораторных исследований (Biosafety level 3 по международной классификации).
16 февраля 2017 года братские металлурги приняли участие в работе Координационного совета при Правительстве Иркутской области, где обсуждалась экологическая ситуация в Братске. В числе представителей других промышленных предприятий города доклад о природоохранной деятельности сделал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.