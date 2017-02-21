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Губернатор: Строительные организации могли бы уже планировать свою работу на три года

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Региональное правительство и министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области уже перешли к трехлетнему планированию строительства жилья и социальных объектов за бюджетные средства. Любая строительная организация, которая хочет в этом процессе участвовать, могла бы уже планировать свою работу на три года вперед. Об этом заявил Сергей Левченко на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития строительной отрасли региона. "Могла бы, но мы такого стремления пока не видим. В плане областного минстроя записаны объекты на 2018, 2019 годы. Там предусмотрено авансирование на проектирование, другие расходы. Но мы старательно не замечаем работу друг друга", - отметил С. Левченко, обращаясь к президенту Союза строителей Иркутской области Юрию Шкуропату.

По мнению губернатора региона именно по таким причинам местные предприятия строительной отрасли не готовы к крупным стройкам.
"К сожалению, мы наблюдаем, что наши строители оказываются последними в цепочке посредников, работая за хлеб и за воду на тех, кто выигрывает главные тендеры", - констатировал губернатор.

На заседании межведомственной комиссии, посвященном развитию важнейшей отрасли региональной экономики, было отмечено уменьшение инвестиций в строительную отрасль Иркутской области в 2016 году. Среди причин, повлиявших на этот процесс, были названы ухудшение финансового положения предприятий региона, занятых в сфере жилищного строительства, повышение уровня инфляции, снижение спроса граждан на жилье. Негативное влияние на развитие строительной отрасли так же оказывают необходимость прохождения для каждого объекта государственной экологической экспертизы, введенной с 2014 года, повышение требований к тем, кто осуществляет привлечение денежных средств населения на строительство жилья.

В докладе заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Ивана Хомутинникова были подведены итоги работы отрасли в 2016 году (ввод жилья в регионе составил 881,5 тыс. кв. м - 103,7% к плану), намечены рубежи 2017 года (должно быть введено в эксплуатацию 900 тыс. кв. м жилья). Было отмечено, что в минувшем году обеспечивались финансированием работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 81 объекта социально-культурного назначения, на 56 из них обеспечен ввод в эксплуатацию и завершены работы. В 2017 году планируется обеспечить финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта 177 социально-значимых объектов. Именно достижению в том числе этих целей призвана способствовать межведомственная комиссия по вопросам развития строительной отрасли региона, которая образована министерством строительства, дорожного хозяйства региона во взаимодействии с Союзом строителей Иркутской области.

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2017-02-21 04:59:20




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