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Работы по уборке крыш от снега продолжаются в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Управляющие компании Иркутска продолжают очищать крыши многоквартирных домов от снега. Как идут эти работы в микрорайоне Приморский в понедельник проверила глава Свердловского округа Светлана Колотовкина.

"Микрорайон Приморский у нас на особом контроле, - отметила С. Колотовкина. - Здесь управляющая компания «Приморский» отказалась от обслуживания жилого фонда. Но есть работы, которые не терпят отлагательства. В связи с потеплением необходимо оперативно убирать снег с крыш домов. Это вопрос безопасности жителей. Сегодня в тех домах, где прошли голосования и выбрана новая управляющая компания, идут работы по уборке снега, несмотря на то, что договоры на обслуживание домов вступают в силу только с марта 2017 года. Жителям, которые еще не определились с выбором управляющей компании, необходимо сделать это в кротчайшие сроки".

По правилам благоустройства, действующим на территории Иркутска, толщина снега на крыше не должна превышать 10 сантиметров, а сосульки необходимо убирать в течение двух суток с момента появления. За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф до 50 тыс. руб. Как сообщила С. Колотовкина, В Свердловском округе уже очищено около 10% крыш. Все работы должны быть завершены до 1 марта.

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2017-02-21 05:01:41




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